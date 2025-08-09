Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da gerçekleştirilen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazanmayı başardı. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Madran, Brno kentinde düzenlenen organizasyonda PT3 kategorisinde mücadele etti.

4 Ağustos'ta başlayan bu prestijli turnuva, yarın sona erecek. Muaz Erdem Madran'ın kazandığı bu ödül, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

