DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.739.861,62 0,14%

Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 22:24
Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da gerçekleştirilen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazanmayı başardı. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Madran, Brno kentinde düzenlenen organizasyonda PT3 kategorisinde mücadele etti.

4 Ağustos'ta başlayan bu prestijli turnuva, yarın sona erecek. Muaz Erdem Madran'ın kazandığı bu ödül, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda altın...

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda altın...

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
2
Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Açılış Zaferi
3
Iğdır Valisi Turan, Elektronik Biletle Protokol Tribününde
4
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor - Kasımpaşa İlk Yarı Sonucu 2-1
5
Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
6
Hüseyin Eroğlu: "Bu Maçtan Ders Çıkarmalıyız"
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı