Milli Yüzücüler Paris 2024 İçin Trabzon'da Antrenman Yapıyor

Milli Yüzücüler Trabzon'da Yoğun Antrenman Yapıyor

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler, Trabzon'daki kampına hız kesmeden devam ediyor. Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ve Meryem Nur Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda son iki haftadır günde iki antrenman gerçekleştiriyorlar.

Başarı İçin İyi Bir Ortam

Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Başkanı ve A Milli Takım Para Yüzücüler Antrenörü Mehmet Ali Albas, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'ta Paris'e gidecek milli kafilede yer alacak 6 para yüzücüden 5'inin şu an Trabzon'da kampta bulunduğunu belirtti. Albas, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na burada hazırlandık. Sevilay Öztürk, o oyunlarda madalya kazanmıştı. Bu yıl da Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yine bu kamp alanında idman yaptık ve orada da başarılar elde ettik. Buradaki kompleks, personel ve olanaklar gerçekten çok iyi. Tekrar buraya geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah Paris'te de şanslı oluruz ve madalyalar kazanırız," dedi.

Son Test: Türkiye Şampiyonası

Sporcuların Trabzon'da 29-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Para Yüzücüler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na katılacağını vurgulayan Albas, "Bu kampta hazırlık yapan sporcularımız, Paris 2024 öncesinde son kez kendilerini test edecek ve taktik antrenmanlarını yarışmalarına yansıtacaklar," ifadelerini kullandı.

Olimpiyat İçin Son Aşama

Yüzme Federasyonu Para Yüzme İdari Koordinatörü Okan Terkin, olimpiyat hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini belirtti. Sporcuların haftada 7 gün, günde 4 saat antrenman yaptıklarını belirten Terkin, "Şu anda memnunuz, herhangi bir sakatlık bulunmuyor, bu en önemlisi. Olimpiyatlara doğru hızla ilerliyoruz," dedi.

Heyecanlı Bekleyiş

Uluslararası arenada ilk kez Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, büyük bir heyecan yaşadığını ve madalya hedefinde olduklarını ifade etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor. Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk (sağda), Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ (solda), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor. Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk (sağda), Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ (solda), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor. Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk (sağda), Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ (solda), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor. Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk (sağda), Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ (solda), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor. Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk (sağda), Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ (solda), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor. Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk (sağda), Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ (solda), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor. Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk (sağda), Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ (solda), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.