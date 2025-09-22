MKE Ankaragücü ve Ankara Yeşilay'dan "Yeşil Tribün" Projesi

Projenin Amacı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü ile Ankara Yeşilay Spor Kulübü, "Yeşil Tribün" projesini hayata geçirdi. Ankara'da ilk kez uygulanan bu girişim, sporun birleştirici gücü üzerinden sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Maç ve Kayıt Bilgileri

Passolig sahibi taraftarlar, kayıt işlemini tamamladıktan sonra Eryaman Stadı'nda 28 Eylül Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Altınordu maçına doğrudan giriş yapabilecek. Kayıt olan herkes ücretsiz olarak maça katılacak ve kayıt işlemini tamamlayan taraftarlara oturma planı bilgileri bildirilecek.

Passolig'i olmayan taraftarlar için ayrı işlem uygulanacak.