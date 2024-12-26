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Monaco, Furkan Korkmaz ile Sözleşmeyi Feshetti

Fransa'nın Monaco Basketbol Kulübü, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Milli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle potansiyelini gösteremedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:02
Monaco, Furkan Korkmaz ile Sözleşmeyi Feshetti

Fransa ekibi Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığı ifade edildi. Monaco, milli oyuncuya profesyonellik anlayışı nedeniyle teşekkür ederek, gelecekte başarılar diledi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yalnızca 3 maçta forma giyen Furkan, 7 yıllık NBA kariyerinin ardından bu sezon Avrupa'ya geri dönmüştü.

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