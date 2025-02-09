Mourinho: Sakatlıklar Takıma Fırsat Sunuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Sakatlık Açıklamaları

Trendol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Mourinho, son haftalarda takımda yaşanan sakatlıklar hakkında konuştu ve bir oyuncunun sakatlanmasının, diğer oyuncular için yeni bir fırsat sunduğunu belirtti. "Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum," dedi.

Sakatlıklar ve Dönüşler

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'yü sakatlık nedeniyle kaybettiklerini açıkladı. Ancak, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün sakatlıktan döneceği bilgisini vererek, takımın gücünü artıracağını da sözlerine ekledi.

Teknik direktör, yaşanan sakatlıklarla ilgili pozitif bir bakış açısının önemine vurgu yaptı. "Son haftada yaşanan sakatlıklar konusunda pozitif olmaya çalışıyoruz. Futbolda bu tür dönemler olabiliyor, ancak bizler morale ihtiyacımız var." ifadeleriyle dikkat çekti.

Sakatlık Süreleri

Mourinho, sakatlıkların süreleriyle ilgili de bilgi vererek, "Bu sakatlık dönemleri çok kısa değil ama uzun da değil. Son dönemde yaşanan sakatlıklar, sezon boyunca sürecek olan sakatlıklar değil. Bu durum birkaç haftalık bir süreç," şeklinde konuştu. Bu nedenle, pozitif bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.