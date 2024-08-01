Muhammed Abdullah Yıldırmış Paris 2024 Olimpiyatları'nda Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Tur Mücadelesi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bireysel okçulukta ilk turda ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı. Yıldırmış, zorlu geçen maçta setler sonucunda elenmekten kurtulamadı.

Maçın Detayları

İinvalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda, Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay son 64 turunda Brady Ellison ile mücadele etti. Yıldırmış, 29-27, 28-28, 30-28 ve 28-28’lik setlerle toplamda 6-2’lik skorla rakibine kaybederek oyunlara veda etti.

Milli Takım Başarısı

Öte yandan, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'in yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bu oyunlarda bronz madalya kazanmıştı.