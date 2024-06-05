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NBA, NBC, Disney ESPN ve Amazon ile 76 milyar dolarlık yayın anlaşmasına yakın

NBA, NBC, Disney ESPN ve Amazon ile 11 yıllık bir süre zarfında yaklaşık 76 milyar dolar medya geliri sağlayacak ayrı yayın anlaşmaları imzalamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 20:00
NBA, NBC, Disney ESPN ve Amazon ile 76 milyar dolarlık yayın anlaşmasına yakın

NBA, 76 Milyar Dolarlık Yayın Anlaşmasına Yakın

NBA, NBC, Disney ESPN ve Amazon ile 11 yıl boyunca yaklaşık 76 milyar dolar medya geliri sağlayacak yeni yayın anlaşmaları imzalamaya yaklaşıyor. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, anlaşmaların detayları şöyle:

NBC ve NBA Anlaşması

Comcast'in sahibi olduğu NBC, NBA ile yıllık ortalama 2.5 milyar dolar ödeyeceği bir anlaşma yapmak üzere. Bu anlaşma, NBC'nin uzun yıllar sonra NBA yayın haklarını yeniden elinde bulundurmasını sağlayacak.

Amazon'un Yayın Paketi

Amazon, yıllık 1.8 milyar dolar tutarında ödeme yapacağı bir yayın paketi için anlaşmaya yaklaştı. Bu paket, normal sezon ve playoff maçlarının yanı sıra diğer turnuvaları da kapsayacak.

Disney ESPN ve NBA İşbirliği

Disney ESPN, yıllık ortalama 2.6 milyar dolar ödeyerek NBA paketini koruyacak ve NBA final maçlarını yayınlamaya devam edecek. WSJ'nin haberine göre, Disney mevcut anlaşmada ödediği 1.5 milyar dolardan daha fazla ödeme yapacak ancak yeni anlaşma kapsamında daha az maç yayınlayacak.

Bu büyük anlaşmalar, NBA'in medya gelirlerini önemli ölçüde artıracak ve izleyicilere daha geniş bir yayın yelpazesi sunacak. Anlaşmaların tamamlanmasıyla birlikte, NBA'in gelecekteki yayın stratejileri de şekillenecek.

NBA'in NBC, Disney ESPN ve Amazon ile yapmayı planladığı bu devasa anlaşmalar, spor dünyasında büyük bir etki yaratacak. 11 yıl boyunca sürecek bu yayın anlaşmaları, NBA'in medya gelirlerini artırırken, izleyicilere daha zengin bir içerik sunacak.

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