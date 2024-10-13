Nesine 2. Lig'de 7. Hafta Değerlendirmesi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup Genel Durumu

2023-2024 sezonunda Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta tamamlanan 7. hafta, rekabetin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Lig mücadelelerinde heyecan dorukta ve takımlar puan için kıyasıya mücadele ediyorlar.

Liderliğini Koruyan GMG Kastamonuspor

Bu hafta sonu itibarıyla GMG Kastamonuspor, 7. haftayı averajla lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 16 puan toplayarak grup sıralamasında birinci sıraya yerleşen Kastamonu temsilcisi, sezon boyunca da formunu sürdüreceğinin sinyallerini verdi.

Beykoz Anadoluspor İkinci Sırada

GMG Kastamonuspor'un hemen ardından gelen Beykoz Anadoluspor, 16 puanla averaj farkı nedeniyle 2. sıraya yerleşti. Takım, haftayı başarılı bir performansla kapatarak göz doldurdu.

Puan Durumu

7. haftanın ardından Beyaz Grup’ta oluşan puan durumu şu şekildedir:

1. GMG Kastamonuspor: 16 Puan

GMG Kastamonuspor: 16 Puan 2. Beykoz Anadoluspor: 16 Puan

Beykoz Anadoluspor: 16 Puan 3. Batman Petrolspor: 15 Puan

Batman Petrolspor: 15 Puan 4. Sarıyer: 15 Puan

Sarıyer: 15 Puan 5. Altınordu: 15 Puan

Altınordu: 15 Puan 6. Anagold 24 Erzincanspor: 14 Puan

Anagold 24 Erzincanspor: 14 Puan 7. İskenderunspor: 14 Puan

İskenderunspor: 14 Puan 8. Bulut Yeşil İnşaat Adana: 10 Puan

Bulut Yeşil İnşaat Adana: 10 Puan 9. Fethiyespor: 10 Puan

Fethiyespor: 10 Puan 10. Kırklarelispor: 11 Puan

Kırklarelispor: 11 Puan 11. İnegölspor: 10 Puan

İnegölspor: 10 Puan 12. Kepezspor: 8 Puan

Kepezspor: 8 Puan 13. 1461 Trabzon FK: 8 Puan

1461 Trabzon FK: 8 Puan 14. E Koleji Isparta: 5 Puan

E Koleji Isparta: 5 Puan 15. Altay: 6 Puan

Altay: 6 Puan 16. Karaköprü Belediyespor: 5 Puan

Karaköprü Belediyespor: 5 Puan 17. Sincan Belediyespor: 5 Puan

Sincan Belediyespor: 5 Puan 18. Afyonspor: 1 Puan

Nesine 2. Lig Beyaz Grup, sıradaki haftalarda daha da büyük rekabete ve sürpriz sonuçlara gebedir. Taraftarlar, takımlarının başarıları için desteklerini sürdürmeye devam edeceklerdir.