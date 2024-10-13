Nesine 2. Lig'de 7. Hafta Değerlendirmesi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup Genel Durumu
2023-2024 sezonunda Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta tamamlanan 7. hafta, rekabetin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Lig mücadelelerinde heyecan dorukta ve takımlar puan için kıyasıya mücadele ediyorlar.
Liderliğini Koruyan GMG Kastamonuspor
Bu hafta sonu itibarıyla GMG Kastamonuspor, 7. haftayı averajla lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 16 puan toplayarak grup sıralamasında birinci sıraya yerleşen Kastamonu temsilcisi, sezon boyunca da formunu sürdüreceğinin sinyallerini verdi.
Beykoz Anadoluspor İkinci Sırada
GMG Kastamonuspor'un hemen ardından gelen Beykoz Anadoluspor, 16 puanla averaj farkı nedeniyle 2. sıraya yerleşti. Takım, haftayı başarılı bir performansla kapatarak göz doldurdu.
Puan Durumu
7. haftanın ardından Beyaz Grup’ta oluşan puan durumu şu şekildedir:
- 1. GMG Kastamonuspor: 16 Puan
- 2. Beykoz Anadoluspor: 16 Puan
- 3. Batman Petrolspor: 15 Puan
- 4. Sarıyer: 15 Puan
- 5. Altınordu: 15 Puan
- 6. Anagold 24 Erzincanspor: 14 Puan
- 7. İskenderunspor: 14 Puan
- 8. Bulut Yeşil İnşaat Adana: 10 Puan
- 9. Fethiyespor: 10 Puan
- 10. Kırklarelispor: 11 Puan
- 11. İnegölspor: 10 Puan
- 12. Kepezspor: 8 Puan
- 13. 1461 Trabzon FK: 8 Puan
- 14. E Koleji Isparta: 5 Puan
- 15. Altay: 6 Puan
- 16. Karaköprü Belediyespor: 5 Puan
- 17. Sincan Belediyespor: 5 Puan
- 18. Afyonspor: 1 Puan
Nesine 2. Lig Beyaz Grup, sıradaki haftalarda daha da büyük rekabete ve sürpriz sonuçlara gebedir. Taraftarlar, takımlarının başarıları için desteklerini sürdürmeye devam edeceklerdir.