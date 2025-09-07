Nesine 3. Lig'de İlk Hafta: 31 Maçla Başlangıç
Nesine 3. Lig'in ilk haftası, oynanan 31 maçla tamamlandı. Ligde bugün dört grup halinde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve öne çıkan skorlar şöyle:
1. Grup
Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 0-1
Etimesgut SK-Silivrispor: 2-1
Çorluspor 1947-Bulvarspor: 0-3
İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
Galata SK-Edirnespor: 5-0
İnegöl Kafkas SK-Astor Enerji Çankaya SK: 0-0
Bursa Yıldırım SK-Kestel Çilek SK: 2-1
2. Grup
Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt SK: 1-3
Kırıkkale FK-Ağrı 1970 SK: 1-1
12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor: 4-0
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor: 0-0
Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor: 0-3
Kahramanmaraşspor-Kilis 1984: 0-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor: 1-0
Erciyes 38 Futbol-T.Metal 1963 Spor: 2-1
3. Grup
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 2-2
Artvin Hopaspor-Orduspor 1967: 1-1
Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor: 2-0
Pazarspor-Smart Holding Çayelispor: 1-1
Tokat Belediyespor-Zonguldakspor: 1-1
Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Giresunspor-Amasyaspor: 4-1
52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu: 4-2
4. Grup
Oktaş Uşakspor-Altay: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor: 2-0
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK: 3-1
Söke 1970 SK-Balıkesirspor: 1-1
Tire 2021 FK-Kütahyaspor: 2-4
Karşıyaka-Afyonspor: 2-1
Eskişehirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-1
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol: 1-1