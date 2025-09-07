DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Nesine 3. Lig'de İlk Hafta: 31 Maçla Başlangıç

Nesine 3. Lig, ilk haftasında oynanan 31 maçla başladı. 4 grupta alınan sonuçlar ve öne çıkan skorlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:57
Nesine 3. Lig'de İlk Hafta: 31 Maçla Başlangıç

Nesine 3. Lig'de İlk Hafta: 31 Maçla Başlangıç

Nesine 3. Lig'in ilk haftası, oynanan 31 maçla tamamlandı. Ligde bugün dört grup halinde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve öne çıkan skorlar şöyle:

1. Grup

Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 0-1

Etimesgut SK-Silivrispor: 2-1

Çorluspor 1947-Bulvarspor: 0-3

İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3

Galata SK-Edirnespor: 5-0

İnegöl Kafkas SK-Astor Enerji Çankaya SK: 0-0

Bursa Yıldırım SK-Kestel Çilek SK: 2-1

2. Grup

Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt SK: 1-3

Kırıkkale FK-Ağrı 1970 SK: 1-1

12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor: 4-0

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor: 0-0

Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor: 0-3

Kahramanmaraşspor-Kilis 1984: 0-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor: 1-0

Erciyes 38 Futbol-T.Metal 1963 Spor: 2-1

3. Grup

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 2-2

Artvin Hopaspor-Orduspor 1967: 1-1

Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor: 2-0

Pazarspor-Smart Holding Çayelispor: 1-1

Tokat Belediyespor-Zonguldakspor: 1-1

Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

Giresunspor-Amasyaspor: 4-1

52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu: 4-2

4. Grup

Oktaş Uşakspor-Altay: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor: 2-0

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK: 3-1

Söke 1970 SK-Balıkesirspor: 1-1

Tire 2021 FK-Kütahyaspor: 2-4

Karşıyaka-Afyonspor: 2-1

Eskişehirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-1

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol: 1-1

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nesine 2. Lig 3. Hafta Sonuçları | Kırmızı & Beyaz Grup Özet
2
Nesine 2. Lig: ISBAŞ ISPARTA 32 ve BATMAN PETROLSPOR 3. Haftayı Lider Kapattı
3
Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 80-67'lik Galibiyet
4
EHF Erkekler Avrupa Kupası: KH Besa Famgas 39-34 DEPSAŞ Enerji As
5
Nesine 3. Lig'de İlk Hafta: 31 Maçla Başlangıç
6
Nesine 3. Lig: Bingölspor, Giresunspor ve Kütahyaspor İlk Haftayı Zirvede Tamamladı
7
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı