Nicolas Anelka yıllar sonra Türkiye'de: İşte yeni takımı

Anelka'nın o takıma transferi kesinleşti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANELKA'NIN TRANSFERİ KESİNLEŞTİ

Ara transfer döneminde takımların transfer arayışları hızla devam ederken sarı lacivertli takımda forma giyen Nicolas Anelka CEO görevine geldi. 2004-2005 sezonunda 1.5 sene sarı lacivertli takımda forma giyen Anelka 2016 senesinde futbolu bıraktı ve tam 18 sene sonra Türkiye'ye dönmeyi kabul etti.





44 yaşındaki eski futbolcu Ümraniyespor'un yeni CEO'su oldu. Ümraniyespor sosyal medya hesabında bu transferi şu sözlerle paylaştı; 'Bienvenue, Professeur! Kulübümüz CEO görevi için Nicolas Anelka ile anlaştı. Anelka'ya hoş geldin diyoruz ve başarılar diliyoruz.'