Nihat Mala: Karşıyaka'sız Lig 'Büyük Kayıp' — Sponsorluk ve Kombine Çağrısı

Nihat Mala, 2025-26 sezonu öncesi EvoLog iş birliğini, ana sponsora ihtiyaçlarını ve kombine satışları çağrısını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:25
Nihat Mala: Karşıyaka'sız Lig 'Büyük Kayıp' — Sponsorluk ve Kombine Çağrısı

Nihat Mala: Karşıyaka'sız Lig 'Büyük Kayıp'

Genel menajer, sponsorluk ve kombine satışlarına dikkat çekti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın genel menajeri Nihat Mala, 2025-26 sezonu öncesinde kulübün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mala, açıklamalarını kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Mala, kulübü ekonomik olarak toparlamaya çalıştıklarını belirterek, "EvoLog Lojistik yan sponsorumuz oldu, onlarla bir birlikteliğe başladık. İnşallah uzun yıllar devam eder." ifadelerini kullandı. Ancak yine de kulübün bir ana sponsora ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

"Umuyorum ki bize isim sponsoru olmak isteyen birileri çıkar ve destek verir. Çünkü Karşıyaka'nın Türk basketbolundaki yeri herkes tarafından biliniyor. Karşıyaka'sız bir lig düşünmek bana göre büyük bir kayıp olur. Bu kulüp, yıllardır ligin en önemli takımlarından biri." dedi.

Yönetimin kulübü ayağa kaldırmak için büyük mücadele verdiğini belirten Mala, taraftardan ve camiadan desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Mala, "Kombine satışlarımız başlıyor, taraftarımızın bu kombineleri satın alması gerekiyor ki bu takımı ayakta tutabilelim." çağrısında bulundu.

Mala, takım kurmanın göreceli olarak daha kolay olduğunu, asıl zorluğun sezon boyunca takımı yürütmek olduğunu anlattı: "İnşallah bu sene bunu da başarabiliriz."

Geçmişten ders çıkarmanın önemine değinen Mala, popülist vaatlerden kaçındıklarını belirterek, "Popülist söylemlerle 'Şampiyon olacağız, kupaları alacağız:' demiyoruz." ifadelerini kullandı. Son üç sezondur Avrupa kupalarında şampiyonluk hedefiyle kurulan takımların bazı serüvenlerinin gruptan çıkamamak gibi sonuçlar doğurduğunu ve bunun ciddi maliyetler getirdiğini söyledi.

Mala, geçen sezon Pınar'ın ana sponsorluktan çekilmesinin kulüp için büyük bir darbe olduğunu anımsattı ve "Hep birlikte mücadele ederek bu zorlu dönemi aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

