Nuri Şahin'le Dortmund 3 Maçlık Yenilgi Serisini Noktaladı

Dortmund'un Nuri Şahin Yönetiminde Galibiyeti

Teknik direktör Nuri Şahin'in liderliğindeki Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig'i 2-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Maçın Özeti

Dortmund, Almanya'nın 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Signal Iduna Park'ta ağırladıkları Leipzig, maçın 27. dakikasında Benjamin Sesko'nun golüyle öne geçti. Ancak Dortmund, bu durumu 30. dakikada Maximilian Beier'in attığı golle eşitledi.

İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen Dortmund, 65. dakikada Sehrou Guirassy'in attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Dortmund'un Güncel Puan Durumu

Bu galibiyetle Borussia Dortmund, puanını 16'ya yükseltti. Öte yandan Leipzig, 20 puanda kalarak zirve takibine devam etti.

Önceki Yenilgiler

Nuri Şahin'in ekibi, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2, Bundesliga'da Augsburg'a 2-1 ve Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a uzatmalarda 1-0 mağlup olmuştu.