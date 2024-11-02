DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.382.347,75 0,09%

Nuri Şahin'le Dortmund 3 Maçlık Yenilgi Serisini Noktaladı

Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde Leipzig'i 2-1 yenerek yenilgi serisini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 23:02
Nuri Şahin'le Dortmund 3 Maçlık Yenilgi Serisini Noktaladı

Dortmund'un Nuri Şahin Yönetiminde Galibiyeti

Teknik direktör Nuri Şahin'in liderliğindeki Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig'i 2-1 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Maçın Özeti

Dortmund, Almanya'nın 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Signal Iduna Park'ta ağırladıkları Leipzig, maçın 27. dakikasında Benjamin Sesko'nun golüyle öne geçti. Ancak Dortmund, bu durumu 30. dakikada Maximilian Beier'in attığı golle eşitledi.

İkinci yarıda etkili bir performans sergileyen Dortmund, 65. dakikada Sehrou Guirassy'in attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Dortmund'un Güncel Puan Durumu

Bu galibiyetle Borussia Dortmund, puanını 16'ya yükseltti. Öte yandan Leipzig, 20 puanda kalarak zirve takibine devam etti.

Önceki Yenilgiler

Nuri Şahin'in ekibi, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2, Bundesliga'da Augsburg'a 2-1 ve Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a uzatmalarda 1-0 mağlup olmuştu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Kasımpaşa ile 43. Randevuda
2
Kocaelispor'un Zorlu Galibiyeti: Ertuğrul Sağlam'ın Açıklamaları
3
Anadolu Efes, Alba Berlin'i Mağlup Etti
4
Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi
5
Kayseri'nin Yürüyüş Şampiyonları Yeni Başarılar Peşinde
6
Galatasaray, Lecce ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor