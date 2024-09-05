Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Dev Ekranda İzledi

İskenderun'daki öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı dev ekranda izleyerek heyecan yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:38
Öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Dev Ekranda İzledi

İskenderun'da Gençler Paralimpik Heyecanını Yaşadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz okuluna katılan 150 öğrenci, Paris 2024 Paralimpik Oyunları müsabakalarını dev ekranda izleme fırsatı buldu.

Dev Ekranda Eğlenceli Anlar

İskenderun Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda, öğrenciler Paralimpik Oyunları'nın coşkusunu yaşadı. Müsabaka süresince öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Bilgi Yarışması ile Eğlence İkisinin Bir Arada

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, müsabakanın aralarında öğrencilere ödüllü bir bilgi yarışması düzenleyeceklerini duyurdu. Bu etkinlik, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

İLGİLİ HABERLER

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi