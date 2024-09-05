Öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Dev Ekranda İzledi

İskenderun'da Gençler Paralimpik Heyecanını Yaşadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz okuluna katılan 150 öğrenci, Paris 2024 Paralimpik Oyunları müsabakalarını dev ekranda izleme fırsatı buldu.

Dev Ekranda Eğlenceli Anlar

İskenderun Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda, öğrenciler Paralimpik Oyunları'nın coşkusunu yaşadı. Müsabaka süresince öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Bilgi Yarışması ile Eğlence İkisinin Bir Arada

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, müsabakanın aralarında öğrencilere ödüllü bir bilgi yarışması düzenleyeceklerini duyurdu. Bu etkinlik, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekrandan seyretti.