Okan Buruk: Galatasaray Konyaspor'u yendi; oyun hâlâ sorgulanıyor

Trendyol Süper Lig 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahadan galip ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu düzenlenen basın toplantısında hem sevinç hem de uyarı mesajı verdi.

Maç değerlendirmesi

RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Kolay bir maç beklemiyorduk. Rakibimiz ligin iyi takımlarından biri ve sezona çok iyi başlangıç yapmıştı. Son iki maç kazanamasalar da oyun ve kadro kalitesi olarak iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk." dedi.

Buruk, ilk yarıda baskıya zaman zaman gidemediklerini, dizilişte değişiklik yaparak ikinci yarının başında oyuna daha hakim olduklarını belirtti: "3-0 sonrası da çok fazla değişiklik yaptık. Yorulan oyuncularımız vardı. Mental yorgunluklar oyuncular için zorluklar çıkarabiliyor. Bence Frankfurt maçındaki farklı mağlubiyet bizi çok üzdü, mental olarak bizi aşağı çekti."

Galibiyetin önemine vurgu yapan Buruk, "Bugün önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Ancak daha iyi oyun oynamamız gerekiyor. Cuma günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bugün kazanarak 6'da 6 yaptık ama bu oyunun bize yetmeyeceğini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorgunluk ve rotasyon

Takımdaki yorgunlukları gerekçe gösteren Buruk, rotasyon kararlarını açıkladı: "Sanchez, milli takımda çok fazla maç oynadı. Bugün onu dinlendirmiş olduk. Lemina'yı daha idareli kullanıyoruz. Üst üste 4 günde bir maçları çıkarmakta zorlanıyor. Sara'yı ilk 11 başlatacaktım ama ayağındaki sakatlıktan dolayı yedek bıraktık. Sakatlıkları önlemek için bu tür oyuncu değişikliklerini yapacağız."

Frankfurt yenilgisi ve beklenti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt yenilgisine değinen Buruk, "Frankfurt yenilgisinden sonra bugün kazanmak önemliydi" diyerek, Süper Lig şampiyonluğunun normalleştirilmesine karşı çıktı: "Türkiye ligini kazanmanın normal bir şey olduğuna katılmıyorum... Şampiyonluk çok önemli ve değerli bir şey."

51 yaşındaki teknik adam, takımın hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Süper Lig'de 14 maçtır kazandıklarını hatırlatan 51 yaşındaki teknik adam, 'Bizim hedefimiz büyük. Bu hedeflere ulaşamadığımızda, istediğimiz sonuçları alamadığımızda çok üzülüyoruz. Bugünkü oyun bize yetmedi ama sonuç yetti. Bu maç bizim için önemli bir moral oldu.'" şeklinde konuştu.

Türkiye-Europa farkı

"Türkiye liginin kalitesi Avrupa'ya hazırlıkta yanıltıcı mı oluyor?" sorusuna Buruk, tempo ve cezalandırma farkına dikkat çekerek yanıt verdi: "Avrupa ile Türkiye'de, maç temposu, topun oyunda kalma süresi aynı değil. Türkiye'de her hafta daha düşük tempoda maçlar oynarken, 2-3 haftada bir yüksek tempoda maçlar oynuyorsunuz. Toparlanmak zor olabiliyor. Frankfurt girdiği tüm pozisyonları gole çevirdi veya biz gol atmalarına yardım ettik. Türkiye liginde sizi bu kadar cezalandırmıyorlar. Avrupa'da çok küçük detaylar sonucu belirliyor."

UEFA verileri hakkında eleştiri

Buruk, UEFA'nın yayınladığı atletik verilerle kulübün elindeki veriler arasında uçurum olduğunu savundu: "UEFA'nın koşu mesafesinde Galatasaray'ı (110 kilometre) Eintracht Frankfurt'un (125 kilometre) oldukça gerisinde gösterdiğinin söylenmesi üzerine... Bizim çalıştığımız bir şirket var. Maç günü gelen veriler doğru olmuyor. Bize gelen değerlerde iki takımın da 119 kilometre koştuğu, yüksek hızdaki koşuların 6 bin 500 metre, sprint mesafelerinin 700 civarı olduğuydu."

Buruk, örnek vererek UEFA verilerindeki tutarsızlığa işaret etti: "PSV-Union SG maçında Union SG'nin 144 kilometre koştuğu görünüyor. Herhalde bütün maç koştular. PSV de 141 kilometre koşmuş. Bunun için kaleci dahil her oyuncunun 13 kilometre koşması lazım. UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var."

Eleştirilerin atletik performans ekibine yöneltilmesine de tepki gösteren Buruk, ekiplerine güvendiğini vurguladı: "Türkiye'nin en az sakatlanan takımıyız. Kendi ekibime inanıyor ve güveniyorum. Son 3 sezonun şampiyonuyuz. İyi çalışan ve hazırlanan takımız."

Osimhen'in durumu

Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili olarak, oyuncunun 26 Eylül Cuma günü Corendon Alanyaspor maçında takıma dönebileceğini söyledi: "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz."