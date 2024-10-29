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Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi Değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:12
Okan Buruk'tan Beşiktaş Derbisi Değerlendirmesi

Okan Buruk, Beşiktaş Derbisi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan ve 2-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisi sonrası düzenlenen basın toplantısında, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

"Maç Genelinde Üstünlük Sağladık"

Buruk, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederken, "Kendi sahamızda kazanarak puan farkını açmak istiyorduk. Bugün rakibimize net pozisyonlar vermedik; yalnızca son dakikada bir gol yedik," dedi.

Dezavantajlarımızdan Bahsetti

Okan Buruk, sezon başlangıcının bazı zorlukları beraberinde getirdiğini dile getirerek, "Özellikle Avrupa Şampiyonası ve Copa America'ya giden milli oyuncularımızın çokluğu, takıma adaptasyon sürecinde zorluk yaşattı," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı Yüksek Kalitede Buldu

Buruk, Beşiktaş'ı ligin en iyi kadrolarından biri olarak nitelendirdi ve savunmalarının etkili olmasının kendileri için önemli bir başarı olduğunu vurguladı. "Onlara pozisyon vermemek çok önemliydi," dedi.

Şampiyonluk Yarışında Avantaj Yakaladık

Galatasaray’ın, Beşiktaş zaferi ile şampiyonluk yarışında bir avantaj yakaladığını belirten Buruk, "Ligin başı olmasına rağmen bu puan farkını artırmalıyız. Avrupa'da zorlu maçlar bekliyor bizi," dedi.

Duran Top Çalışmalarına Değindi

Buruk, bu sezon duran toplardan elde ettikleri başarının, hem çalışmalara hem de oyuncu kalitesine bağlı olduğunu belirtti. Özellikle Ismail Jakobs'un katkısının önemli olduğunun altını çizdi. "Duran topların doğru kullanımı maçları kazandırabilir," ifadesini kullandı.

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