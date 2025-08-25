Okan Buruk: "Transferin Son Günleri Oyuncu Satmayacağız" | Kayserispor 0-4 Galatasaray

Buruk: Transferin Son Günleri Oyuncu Satmayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig 3. haftasında deplasmanda 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçının ardından transfer dönemi ve oyuncu performanslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maç Değerlendirmesi

RHG EnerTürk Enerji Stadı'ndaki müsabaka sonrası Buruk, Kayserispor’un zaman zaman iyi oynadığını ve gol üretmeye çok yaklaştığını belirtti. Buruk, rakibe pozisyonlar da verdiklerini ifade ederek, takımın hücum geçişlerinde daha fazla pozisyon ve gol üretebileceğini vurguladı. Maçın ligin başlangıcı açısından önemine dikkat çekerek oyuncularına teşekkür etti.

Barış Alper Yılmaz Süreci

Bir gazetecinin Barış Alper Yılmaz ile ilgili soru üzerine Buruk, futbolcunun kötü niyetli olmadığını savundu ve sürecin yeni olmadığını belirtti. Buruk, oyuncuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Barış genç bir oyuncu. Hatalar yapabilir, yanlışlar yapabilir ama Barış'a burada bizim destek olmamız lazım."

Buruk, Barış’ın ilk iki haftada ve sonraki maçlarda takıma önemli katkı sağladığını, eğer kötü niyetli olsaydı bu maçlarda oynamayacağını söyledi. Zaman zaman takımdan ayrı tutma kararının, oyuncunun kafa karışıklığını takıma yansıtmaması amacıyla alındığını aktardı.

Geçen sezon ve son 3 yıldaki şampiyonluklarda Barış’ın rolüne dikkat çeken Buruk, "Barış çok çabuk silip atabileceğimiz bir oyuncu değil. Milli takımın önemli bir oyuncusu." dedi ve genç oyuncunun doğru yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Transfer Politikası ve Yönetim

Buruk, transferin son günlerinde oyuncu satmayı düşünmediklerini net olarak ifade etti: "Transferin son günleri hiçbir şekilde oyuncu satmayı düşünmüyoruz." Önem verdikleri oyuncuları satmayı planlamadıklarını, bunun yanında takıma önemli transferler kazandırmak istediklerini belirtti. Başkan ve yönetim kurulunun her oyuncu ile ilgili son karar verecek merciler olduğunu, onların en doğru kararı vereceğine inandıklarını söyledi.

Sane, Günay ve Sallai'nin Performansı

Buruk, Sane'nin oynadıkça üzerine koyduğunu, asistin ötesinde oyun içindeki hareketliliği, top taşıması ve hücum geçişlerindeki hızının önemli olduğunu belirtti. Sane'nin savunma katkısına da vurgu yaptı.

Günay'ın çok iyi oynadığını ve güveninin karşılığını verdiğini söyleyen Buruk, Sallai'nın hem sağ bekte hem hücum hem de savunmaya verdiği katkılarla takım için önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti. Bu mevkilerin güçlendirilmesi gerektiğini, transferin son günlerinde hareketliliğin arttığını ve istenen oyuncuları kadroya katmayı hedeflediklerini ekledi.

