DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.701.925,91 1,5%

Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın Son Dakika Golüyle Asteras Tripolis'i 2-0 Yendi

Olimpiakos, Yunanistan Süper Ligi 1. haftasında Georgios Karaiskakis Stadı'nda Asteras Tripolis'i Yusuf Yazıcı ve Ayoub El Kaabi'nin son dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:21
Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın Son Dakika Golüyle Asteras Tripolis'i 2-0 Yendi

Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın son dakikada attığı golle Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti

Yunanistan Süper Ligi'nin 1. haftasında oynanan karşılaşmada Olimpiakos, Georgios Karaiskakis Stadı'nda Asteras Tripolis'i son dakikalarda bulduğu gollerle devirdi.

Maçın özeti

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını yoğunlaştıran ev sahibi ekip, maçın son bölümünde etkili oldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 90+3. dakikasında fileleri havalandırarak Olimpiakos'u öne geçirdi. Ardından Ayoub El Kaabi 90+7'de skoru 2-0 yaptı.

Maç bu skorla sona ererken, Olimpiakos sezonun ilk haftasında sahadan galibiyetle ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır FK, 10 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi
2
Osimhen, Kayseri'de 'Neslihan Teyze' ile buluştu
3
Nilüfer Belediyespor 42-24 ile Finale Çıktı — Hentbol Süper Kupa'da Rakip Beşiktaş
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)
5
Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor — Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı
6
Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın Son Dakika Golüyle Asteras Tripolis'i 2-0 Yendi

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı