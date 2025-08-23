Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın Son Dakika Golüyle Asteras Tripolis'i 2-0 Yendi

Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın son dakikada attığı golle Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti
Yunanistan Süper Ligi'nin 1. haftasında oynanan karşılaşmada Olimpiakos, Georgios Karaiskakis Stadı'nda Asteras Tripolis'i son dakikalarda bulduğu gollerle devirdi.
Maçın özeti
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda ataklarını yoğunlaştıran ev sahibi ekip, maçın son bölümünde etkili oldu.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 90+3. dakikasında fileleri havalandırarak Olimpiakos'u öne geçirdi. Ardından Ayoub El Kaabi 90+7'de skoru 2-0 yaptı.
Maç bu skorla sona ererken, Olimpiakos sezonun ilk haftasında sahadan galibiyetle ayrıldı.