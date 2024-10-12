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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u 2. Uzatma ile Geçti

Onvo Büyükçekmece, Türk Telekom'u 2. uzatmada 99-88 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:22
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u 2. Uzatma ile Geçti

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Zorlu Maçta Galip Geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin heyecan dolu ikinci haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Maç, normal süresi ve 1. uzatma bölümü boyunca büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Maçın Detayları

Normal sürede takımlar 68-68 eşitliği yakalarken, 1. uzatmada da durum 83-83 birebir devam etti. Ancak, ikinci uzatma anlarında Onvo Büyükçekmece, rakibi üzerindeki üstünlüğünü artırarak maçı 99-88'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol, ligde önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Taraftarlar, takımın bu performansından memnuniyet duydu.

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