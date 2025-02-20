Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi Haftanın 11'ine Seçildi

Benfica'nın milli futbolcusu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine dahil oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:21
Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi Haftanın 11'ine Seçildi

Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Öne Çıktı

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Bu başarı, Kökçü'nün performansının uluslararası arenada takdir edildiğinin bir göstergesi oldu.

Haftanın En İyi 11'i Açıklandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının en iyi 11'ini belirledi. Orkun Kökçü, Benfica’nın sahasında Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldiği maçta bir gol atarak bu kadroda kendine yer buldu.

Haftanın 11'i

Haftanın 11’inde yer alan futbolcular şunlardır:

  • Kaleci: Kasper Schmeichel (Celtic)
  • Defans: Federico Valverde (Real Madrid), Ryan Flamingo (PSV), David Hancko (Feyenoord), Nuno Mendes (PSG)
  • Orta saha: Ardon Jashari (Club Brugge), Vitinha (PSG), Orkun Kökçü (Benfica)
  • Forvet: Chemsdine Talbi (Club Brugge), Kylian Mbappe (Real Madrid), Noa Lang (PSV)

Bu başarıyla Orkun Kökçü, Türk futbolunun gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

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