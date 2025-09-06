DOLAR
Osman Aşkın Bak'tan A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik — EuroBasket 2025'te Çeyrek Final

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, EuroBasket 2025'te İsveç'i 85-79 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Riga'da izleyip tebrik etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:42
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik

EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesini tebrik etti.

Bakan Bak, maçı izlemek üzere Letonya'nın başkenti Riga'da bulundu. Karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya gelerek takım ve yönetimle ilgili görüşlerini paylaştı.

Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, çeyrek finalde ay-yıldızlılara başarı diledi. Türkiye, bu sonuçla turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

