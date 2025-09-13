Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'

Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada EMS Yapı Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Osman Zeki Korkmaz: 'Kulübün üzerindeki bulutları dağıttık'

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Korkmaz, 'Uzun süredir kulübün üzerinde gezen bulutları ve buhranı dağıttığımızı düşünüyorum' ifadesini kullandı.

Korkmaz, tutarlı bir teknik adam olduğunu vurgulayarak, bir maç kazandıkları için her şeyi abartılı övgülerle anlatmayacağını söyledi. Sezona başlarken zorlu bir dönem beklediklerini ancak ne yapmaları gerektiğini bildiklerini, nasıl hazırlandıklarını anlattıklarını ifade etti.

Teknik direktör, kulübü önce ekonomik külfetlerden kurtarmak zorunda olduklarını belirterek şu noktaları öne çıkardı: fayda maliyet eğrisini gözeterek transfer yapmak, transferleri son haftaya kadar bekletmek ve gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen bir transferin kulübü mali açıdan koruma çabalarının bir parçası olduğu. Korkmaz, bu yaklaşım nedeniyle bazı kesimlerin gözünde ilk 4 haftada bir şeyler kaybetmiş olabileceğini, bunun psikolojik olarak da hazırlıklı olduğunu söyledi.

Sezon başında pek çok transfer yapıp popüler bir çizgi izlenebileceğini ancak bunun kulübü uzun vadede üst liglerde sağlam bir ekonomi ve sportif temelle sürdürme hedefiyle çelişeceğini belirtti. Korkmaz, 'Sezon başında bu ligin birkaç defa başlayacağını söylemiştim. Şimdi bizim için başladı, kafamızdaki takımı büyük oranda kurduk' dedi.

Yeni transferlerin henüz hazır olmadığını aktaran Korkmaz, katı şekilde kapanan rakibe karşı disiplinli bir oyun izlendiğini ve futbolcular ile teknik ekibi tebrik ettiğini söyledi. Ayrıca daha yapacak çok işleri olduğunun altını çizdi.

Sarıyer cephesi: Şenol Can'ın değerlendirmesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti. Can, maça ilişkin analizlerini yaptıklarını ve Sivasspor'un geçen sezon ligden düşmüş olsa da elinde iyi bir kadro bulunduğunu, son transferlerle güçlü bir takım haline geldiğini söyledi.

Şenol Can, 3 puan hedefiyle Sivas'a geldiklerini vurgulayarak, ikinci yarıda oyunun hakimiyetini ele geçirdiklerini ancak duran toptan yedikleri golle 1-0 mağlup ayrıldıklarını anlattı. Can, Sivasspor'u tebrik ederek Pendik maçı öncesi kendi takımlarının gelecek maçlara odaklanacağını ve evlerindeki Pendik karşılaşmasının önemli hale geldiğini ifade etti.

Her iki teknik direktörün açıklamaları, maçın sportif ve ekonomik boyutlarına dair beklenti ve öncelikleri ortaya koydu.

