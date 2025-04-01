Özkan ve Rahşan Akar, Dünya Şampiyonası'na Voleybol Salonu Hazırlığı ile Gidiyor

Özkan ve Rahşan Akar, Şampiyonaya Hazırlık Sürecini Voleybol Salonunda Geçiriyor

İskoçya'nın Aberdeen kentinde, 20-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Salon Çim Topu Şampiyonası'na katılacak olan Özkan ve eşi Rahşan Akar, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Voleybol salonuna serdikleri halıda antrenman yaparak madalya hedefiyle yola çıkan çift, bu alanda Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

Çim Topuna Olan İlgi ve Gelişim Süreci

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İzmir temsilcisi Özkan Akar, 2011 yılında televizyonda izlediği bir spor programıyla çim topuna olan ilgisini geliştirdi ve bu spor dalının federasyon bünyesinde yer almasını sağladı. Türkiye'de pek bilinmeyen bu spor dalını öne çıkarmak için kendi imkanlarıyla yurt dışından halı ve toplar temin eden Akar, çim topu branşını ülkeye tanıttı.

Madalya Hedefi ve Antrenman Zorlukları

Milli sporcu Özkan Akar, elde ettiği başarılar ile dikkat çekiyor. Çim topundaki engin deneyimleri sayesinde birçok kez Türkiye şampiyonu olan Akar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında beşincilik elde etti. Ancak, şampiyonluklarının yanı sıra antrenman zorluklarıyla da yüzleşmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor:

"Bilinen bir branş olmadığı için Türkiye'de onun handikaplarıyla da mücadele etmek zorunda kaldık. Tesisimiz olmadığı için antrenman ve müsabaka imkanlarımız kısıtlı."

Özkan Akar, İskoçya'daki şampiyonada madalya kazanma umuduyla hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını belirtiyor. "Daha önce katıldığımız dünya şampiyonalarında madalya alamadık. Ancak bu sefer daha fazla destekle ve sıkı çalışmayla ülkemize madalya kazandırabilmek için pozisyon aldık," diyerek hedeflerini vurguladı.

Rahşan Akar: "Müsabaka Zamanında Antrenman Yapıyoruz"

Rahşan Akar, bu branşta Özkan ile birlikte hazırlık sürecini sürdürüyor ve nisan ayında yapılacak Dünya Salon Çim Topu Şampiyonası hakkında şu bilgileri paylaşıyor: "Tekler, çiftler ve karışıkta yarışacağız. Geçen yıl dünya şampiyonunu grubumda yenmiştim ama madalya ucundan kaçtı. Salonumuz ve tesisimiz olsa birçok katılımcı ve antrenman yapacağımız sporcular olacaktır. Ancak, yer problemleri nedeniyle fazla antrenman yapamıyoruz. İmkanlar artırılabileceği durumda daha verimli çalışmalara başlayabiliriz."

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 20-25 Nisan'da yapılacak Dünya Salon Çim Topu Şampiyonası'na katılacak Özkan ve eşi Rahşan Akar, boşluk buldukça voleybol salonuna serdikleri halıda organizasyona hazırlanıyor. Çift, İskoçya'daki Dünya Salon Çim Topu Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 20-25 Nisan'da yapılacak Dünya Salon Çim Topu Şampiyonası'na katılacak Özkan ve eşi Rahşan Akar, boşluk buldukça voleybol salonuna serdikleri halıda organizasyona hazırlanıyor. Çift, İskoçya'daki Dünya Salon Çim Topu Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.