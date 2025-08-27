Panathinaikos, Samsunspor maçına hazır — Avrupa Ligi rövanşı yarın

Panathinaikos, Samsunspor maçına hazır
Hazırlıklar tamamlandı
Yunan ekibi Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Samsunspor'a konuk olacak. Takım, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın ilk bölümü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Rui Vitoria yönetimindeki çalışmada ekip, özellikle top kapma üzerinden taktik ve kondisyon hazırlıklarına ağırlık verdi.
Maç bilgileri
Samsunspor - Panathinaikos karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
