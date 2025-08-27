DOLAR
Panathinaikos, Samsunspor maçına hazır — Avrupa Ligi rövanşı yarın

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında yarın Samsunspor'a konuk oluyor; Rui Vitoria yönetiminde hazırlıklar tamamlandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:50
Panathinaikos, Samsunspor maçına hazır

Hazırlıklar tamamlandı

Yunan ekibi Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Samsunspor'a konuk olacak. Takım, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın ilk bölümü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Rui Vitoria yönetimindeki çalışmada ekip, özellikle top kapma üzerinden taktik ve kondisyon hazırlıklarına ağırlık verdi.

Maç bilgileri

Samsunspor - Panathinaikos karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor'a konuk olacak Panathinaikos, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Panathinaikos futbolcular, pas çalışması yaptı.

