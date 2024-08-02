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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Çin Liderliği Sürdürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin, altıncı gün sonunda madalya tablosunda liderliğini korudu. ABD ve Fransa ise takipte.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 00:23
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Çin Liderliği Sürdürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Son Durum

Paris'te devam eden olimpiyat oyunlarında, altıncı günün sonunda Çin, 11 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya ile liderliğini sürdürdü. Bu sonuçlarla birlikte, Çin toplamda 24 madalyaya ulaşmış oldu.

Günün Öne Çıkanları

Oyunların altıncı gününde Çin, elde ettiği 2 altın ve 3 bronz madalya ile zirvedeki yerini korudu. ABD, geçen gün yedinci sıradayken, kazandığı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinciliğe yükseldi. ABD'nin toplam madalya sayısı ise 37'ye ulaştı.

Ev sahibi Fransa, bu gün 1 gümüş madalya kazanarak, toplamda 27 madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Avustralya, özellikle yüzme branşında elde ettiği 11 madalya ile dördüncü sıraya yerleşti.

Türkiye’nin Performansı

Oyunlarda toplamda 50 ülke madalya kazanırken, Türkiye, okçulukta bronz ve atıcılıkta gümüş madalya alarak, sıralamada 35. sırada yer aldı. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 2.

Madalya Tablosu

Oyunların madalya tablosu şu şekilde oluştu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
Çin 11 7 6 24
ABD 9 15 13 37
Fransa 8 11 8 27
Avustralya 8 6 4 18
Japonya 8 3 5 16
Türkiye 0 1 1 2

Oyunların ilerleyen günlerinde ülkelerin performansı dikkatle takip edilecek. Türkiye'nin daha fazla madalya kazanması umuduyla, tüm sporculara başarılar!

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