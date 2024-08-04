Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Dekatlonda Norveç Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, atletizm alanında heyecan verici anlar yaşanıyor.

Noruçli Atlet Markus Rooth

Olimpiyatların dekatlon branşında Norveçli sporcu Markus Rooth, 8796 puan toplayarak altın madalyayı kazandı. Stade De France'da gerçekleştirilen müsabakalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Diğer Madalyalar

Alman sporcu Leo Neugebauer, 8748 puanla gümüş madalyanın sahibi olurken, Grenadalı Lindon Victor ise 8711 puanla bronz madalyayı elde etti. Bu sonuçlar, yakın bir rekabetin yaşandığını gözler önüne seriyor.