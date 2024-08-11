Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint erkekler kayak tekli 1000 metre final mücadeleleri büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Altın Madalyanın Sahibi

Nautical St-Flat'da düzenlenen yarışmalarda, Çek sporcu Josef Dostal, 3 dakika 24 saniye 7 saliselik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş ve Bronz Madalya Kazananlar

Yarışta, Macar sporcu Adam Varga, 3 dakika 24 saniye 76 saliseyle gümüş madalya kazanırken, diğer bir Macar sporcu Balint Kopasz ise 3 dakika 25 saniye 68 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.