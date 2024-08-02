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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Leon Marchand Tarih Yazdı

Leon Marchand, Paris 2024'te 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:00
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Leon Marchand Tarih Yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşında dikkat çekici mücadeleler yaşandı.

Leon Marchand'un Zaferi

Erkekler 200 metre bireysel karışık stilde yapılan finalde, Leon Marchand altın madalya kazanarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Marchand, 1 dakika 54 saniye 6 saliselik derecesiyle, Michael Phelps’in 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yaptığı 1 dakika 54 saniye 23 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunu geçmeyi başardı.

Madalya Sıralaması

Büyük Britanya'dan Duncan Scott, 1 dakika 55 saniye 31 salise ile gümüş madalya kazanırken; Çinli yüzücü Shun Wang ise 1 dakika 56 saniyelik derecesiyle bronz madalya aldı.

Bu sonuçlar, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme tarihine geçecek önemli anların başında yer alıyor.

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