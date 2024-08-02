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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Finali: Djokovic vs. Alcaraz

Paris 2024'te tenis erkekler finali Sırp Djokovic ile İspanyol Alcaraz arasında gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:59
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Finali: Djokovic vs. Alcaraz

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tenis Finali

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen tenis mücadelesinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Tek erkeklerde final maçı Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz arasında gerçekleşecek.

Yarı Final Sonuçları

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında oynanan yarı finallerde etkileyici performans sergileyen sporcular finale yükseldi.

Tek erkekler yarı finalinde Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşısında 6-1’lik setlerle 2-0'lık bir galibiyet elde ederek adını finale yazdırdı. Diğer yarı finalde ise Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükselen ikinci isim oldu.

Çift Kadınlarda Finalistler

Çift kadınlar kategorisinde de finalistler belli oldu. İtalyan Sara Errani ve Jasmine Paolini, yarı finalde Çek sporcular Karolina Muchova ve Linda Noskova'yı 2-0 yenerek ilk finalist oldu. Diğer yarı finalde ise bireysel sporcular Mirra Andreeva ve Diana Shnaider, İspanyol Cristina Bucsa ile Sara Sorribes Tormo'yu aynı skorla geçerek finale yükseldi.

Final Maçları Tarihi

Tenis final karşılaşmaları 4 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Tüm gözler bu heyecan verici mücadeleye çevrildi.

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