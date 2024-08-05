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Paris 2024 Olimpiyatları: Buse Tosun Çavuşoğlu İlk Turda Elendi

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 68 kilo kategorisinde hayal kırıklığı yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:33
Paris 2024 Olimpiyatları: Buse Tosun Çavuşoğlu İlk Turda Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

2024 Paris Olimpiyatları kapsamında güreş müsabakaları heyecanla devam ediyor. Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda 68 kilo kategorisinde mindere çıktı.

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Mücadelesi

Buse, ilk turda Amerikalı güreşçi Amit Elor ile karşı karşıya geldi. Yaşanan zorlu mücadelenin sonucunda, milli sporcumuz 10-2 gibi bir skorla mağlup oldu.

Gelecek için Umut Var

Bu kayıptan sonra, Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibi Amit Elor'un finale ulaşması durumunda bronz madalya için repesaj maçlarına katılma hakkı kazanacak. Bu, Buse'nin daha fazla başarı elde etme olasılığını da beraberinde getiriyor.

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