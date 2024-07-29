Paris 2024 Olimpiyatları'nda Dağ Bisikletinde Madalyalar Dağıtıldı

Paris 2024'te Dağ Bisikletinde Öne Çıkan İsimler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dağ bisikleti erkekler cross-country yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu.

Final Mücadeleleri

Elancourt Tepesi'nde gerçekleştirilen heyecan dolu finallerde, Büyük Britanyalı Thomas Pidcock, 1:26.22'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Fransız sporcu Victor Koretzky, 1:26.31'lik zamanı ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Güney Afrikalı Alan Hatherly, 1:26.33'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Öne Çıkan Başarılar

Bu sonuçlar, sporcuların yeteneklerini ve hazırlık süreçlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Olimpiyat parkuru, katılımcıların becerilerini sınadığı kadar izleyicilere de büyük bir görsel şölen sundu.