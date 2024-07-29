Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Dağ Bisikletinde Madalyalar Dağıtıldı

Elancourt Tepesi'nde düzenlenen dağ bisikleti finalinde madalyalar belli oldu. Pidcock altın, Koretzky gümüş, Hatherly bronz madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:06
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Dağ Bisikletinde Madalyalar Dağıtıldı

Paris 2024'te Dağ Bisikletinde Öne Çıkan İsimler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dağ bisikleti erkekler cross-country yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu.

Final Mücadeleleri

Elancourt Tepesi'nde gerçekleştirilen heyecan dolu finallerde, Büyük Britanyalı Thomas Pidcock, 1:26.22'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Fransız sporcu Victor Koretzky, 1:26.31'lik zamanı ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Güney Afrikalı Alan Hatherly, 1:26.33'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Öne Çıkan Başarılar

Bu sonuçlar, sporcuların yeteneklerini ve hazırlık süreçlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Olimpiyat parkuru, katılımcıların becerilerini sınadığı kadar izleyicilere de büyük bir görsel şölen sundu.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak