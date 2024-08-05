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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Enes Başar Çeyrek Finallere İlerleyemedi

Milli güreşçi Enes Başar, Paris 2024'teki ilk mücadelesinde elendi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:37
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Enes Başar Çeyrek Finallere İlerleyemedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Enes Başar'ın Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli güreşçi Enes Başar, grekoromen stilde gerçekleştirilen karşılaşmalarda çeyrek finale yükselme şansını kaybetti. Champ de Mars Arena'da yapılan müsabakalarda, Enes, erkekler 60 kilo kategorisinde son 16 turunda mindere çıktı.

Maç Detayları

Son 16 turunda Romanyalı güreşçi Razvan Arnaut ile karşılaşan Enes, mücadelede ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. Müsabakanın sonunda 4-2'lik skorla elenerek çeyrek finale geçme şansını yitirdi.

Gelecek Umutlar

Eğer Razvan Arnaut finale çıkmayı başarırsa, Enes Başar repesaj müsabakalarına katılma hakkı elde edebilir. Bu durum, milli güreşçimizin olimpiyat serüvenine devam etmesi açısından bir umut ışığı olarak duruyor.

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