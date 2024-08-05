Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreş Müsabakaları Başladı

Muhammet Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kg'da çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:28
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreş Müsabakaları Başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Müsabakalar

Güreş müsabakalarının startı verildi. Bugün Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ilk karşılaşmalarda, Türkiye'nin gururu Muhammet Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mindere çıktı.

Muhammet Hamza Bakır'ın Zorlu Maçı

Son 16 turunda Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed ile karşılaşan Bakır, ilk devreyi 1-0 geride tamamladı. Mücadelede son 1 dakika 59 saniyeye girilirken Bakır, tuşla rakibine mağlup olarak çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.

Repesaj Şansı

Eğer Mısırlı Abdellatif Mohamed, sonraki turlarda finale yükselirse, Muhammet Hamza Bakır, repesaj müsabakası oynama hakkı kazanacak. Bu durum, milli sporcu için yeniden bir fırsat anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!