Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreş Müsabakaları Başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Müsabakalar

Güreş müsabakalarının startı verildi. Bugün Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ilk karşılaşmalarda, Türkiye'nin gururu Muhammet Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mindere çıktı.

Muhammet Hamza Bakır'ın Zorlu Maçı

Son 16 turunda Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed ile karşılaşan Bakır, ilk devreyi 1-0 geride tamamladı. Mücadelede son 1 dakika 59 saniyeye girilirken Bakır, tuşla rakibine mağlup olarak çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.

Repesaj Şansı

Eğer Mısırlı Abdellatif Mohamed, sonraki turlarda finale yükselirse, Muhammet Hamza Bakır, repesaj müsabakası oynama hakkı kazanacak. Bu durum, milli sporcu için yeniden bir fırsat anlamına geliyor.