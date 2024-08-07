Paris 2024 Olimpiyatları'nda Halterde Altın Madalya Çin'e Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleşen halter müsabakalarında, erkekler 61 kilo kategorisinde büyük bir mücadele sergilendi.

Fabin Li'den Tarihi Başarı

South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Çinli sporcu Fabin Li, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Sahipleri

Bu kategoride gümüş madalya, Taylandlı sporcu Theerapong Silachaiye giderken, bronz madalya ise ABD'li Hampton Morris tarafından kazanıldı.

Halterdeki bu sonuçlar, ülkelerin madalya sıralamasındaki rekabeti artırdı ve sporcular arasında büyük bir heyecan yarattı.