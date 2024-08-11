Paris 2024 Olimpiyatları'nda Jennifer Valente Tarih Yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya İle Tarih Yazıldı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar bisiklet omnium kategorisinde, Amerikalı sporcu Jennifer Valente büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı.

Yarışmanın Detayları

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ulusal Velodrom'da gerçekleştirilen yarışmada, kadın bisikletçiler kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Sonuçlar

Jennifer Valente, 144 puanla altın madalyayı elde etti. Polonya'dan Daria Pikulik 131 puanla gümüş, Yeni Zelanda'dan Ally Wollaston ise 125 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.