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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hamide Doğangün'ün Başarısı

Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6. olarak Türkiye'yi temsil etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:44
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Hamide Doğangün'ün Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Anlar

Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcu Hamide Doğangün, kadınlar 100 metre T53 sınıfında önemli bir mücadele sergiledi.

Atletizm Alanında Heyecan Dorukta

Atletizm branşındaki kadınlar 100 metre T53 final yarışı Stade de France'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Hamide Doğangün, 16.88 saniyelik süresiyle bu zorlu yarışı 6. sırada tamamladı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Finalde altın madalya, 15.64'lük derecesi ile paralimpik rekoru kırarak Büyük Britanya'dan Samantha Kinghorn'a gitti. Gümüş madalya ise İsviçre'den Catherine Debrunner ve bronz madalya Çin'den Fang Gao tarafından kazanıldı.

Bu önemli spor etkinliği, sporcuların yeteneklerini sergilediği, uluslararası bir arenada rekabetin yükseldiği bir platform olarak dikkat çekiyor.

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