Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Onur Taştan Bronz Madalya Mücadelesi Veriyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Judo Heyecanı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında judo erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, bronz madalya mücadelesine hazırlanıyor. Müsabakalar, Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştiriliyor.

Repesaj Maçında Kazanılan Başarı

Onur Taştan, repesaj maçında Kazakistan'dan Yerlan Utepov ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadeleden üstünlükle ayrılan milli sporcu, rakibini 10-0 gibi etkileyici bir skorla yenmeyi başardı.

Bronz Madalya Maçı

Başarılı judocu, akşam seansında, TSİ 16.30'da ev sahibi Fransa'nın judocusu Jason Grandry ile bronz madalya için ringe çıkacak. Tüm Türkiye, Onur'un bu önemli maçında yanındadır.