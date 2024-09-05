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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı: Golbol Kadın Milli Takımı Altın Madalyayı Kazandı

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:00
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı: Golbol Kadın Milli Takımı Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Şampiyonluk

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail ile karşılaştı. Müsabakadan 8-3 galip ayrılarak, üst üste üçüncü kez altın madalya kazanmayı başardı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Türkiye, son iki Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak ünvanını korumak amacıyla mücadele etti. İlk yarıyı 7-2 önde kapatan takım, maçı da 8-3'lük skorla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tarihi Başarı

Bu altın madalya, Golbol Kadın Milli Takımı'nın Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de elde ettiği zaferle birlikte, Türk spor tarihinde bir ilke imza atmasına yol açtı. Bu ekip, Türkiye'yi paralimpik oyunlarda en çok altın madalya kazanan takım olma unvanını da beraberinde getiriyor.

Takım ve Antrenör

Altın madalyayı kazandıran başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda, Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın gibi yetenekli sporcular yer aldı.

Özellikler ve Madalya Sayısı

Karşılaşmayı izlemeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu tarihi anı paylaştı. Türkiye'nin bu Paralimpik Oyunlar'da toplam madalya sayısı 19'a yükselerek, tarihinin en başarılı Paralimpik Oyunları geçmiş oldu. Türk takımı, şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst...

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst...

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst...

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst...

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst...

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst...

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst...

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

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