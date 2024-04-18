Penaltılar Real Madrid’i yarı finale çıkardı

Şampinyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-3 biten maçın rövanşında Real Madrid, deplasmanda rakibi Manchester City ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan maç, 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılarla devam etti. Penaltılar sonucunda ise Real Madrid 4-3 kazanarak yarı finale çıkma hakkını elde etti.





Real Madrid’in ilk golü 12. dakikada Rodrygo'dan geldi. City ise 76. dakikada De Bruyne ile karşılık verdi. Öte yandan maç esnasında sarı kart gören Dani Carvajal ise cezalı duruma düştü.

Penaltılar ile rakibini 4-3 mağlup etmeyi başaran Real Madrid, yarı finalde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.