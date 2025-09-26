Petlas 2025 Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de Başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonasının 4. ayağı, Vezirköprü'de düzenlenen start seremonisiyle resmen başladı. Organizasyon, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Katılım ve ilk gün

Yarışa 23 araç ve 46 sporcu katılıyor. İlk gün etkinlikleri kapsamında Vezirköprü ilçe merkezinde düzenlenen start seremonisiyle ekipler parkura uğurlandı.

Yarış programı ve ödül töreni

Yarışmacılar, yarın yapılacak Burhan Turan mukavemet etabında, Vezirsuyu Tabiat Park'ta dereceye girebilmek için mücadele edecek. Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

Start seremonisine katılanlar

Start seremonisine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Karababa, Samsun Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Taha Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Organizasyon, bölge tanıtımına katkı sağlaması ve offroad tutkunlarına heyecanlı mücadeleler sunması açısından dikkat çekiyor.

