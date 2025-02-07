PFDK'dan Sivasspor'a Hükmen Mağlubiyet Cezası

PFDK'dan Sivasspor'a Cezalar Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynatan Net Global Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat tarihinde oynanan Kocaelispor-Net Global Sivasspor karşılaşmasında idari tedbirli futbolcu Murat Paluli'nin forma giymesi nedeniyle Sivasspor, PFDK tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

İdari tedbirli olmasına rağmen sahada yer alan Murat Paluli'nin disiplin ihlali unsurları oluşmadığından, oy çokluğu ile ceza verilmedi. Ancak, kırmızı-beyazlı kulübün tercümanı Taylan Okan İşçi ise idari tedbire uyulmaması gerekçesiyle 4 resmi müsabakadan men cezası ile birlikte 148 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Ceza Uygulamaları ve Sonuçları

Bu gelişmeler, Sivasspor'un önümüzdeki maçları üzerindeki etkisi ve disiplin kurulu kararlarının ligdeki sonuçlarına olan yansımaları açısından oldukça önem taşıyor.