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QNB Türkiye'den Meme Kanseri Farkındalık Turnuvası

Meme kanseri farkındalığını artırmak için düzenlenen Pembe Top Tenis Turnuvası, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:13
QNB Türkiye'den Meme Kanseri Farkındalık Turnuvası

Pembe Top Tenis Turnuvası ile Meme Kanseri Farkındalığı Artıyor

QNB Türkiye çalışanları, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez Pembe Top Tenis Turnuvası düzenledi. Turnuva, Çekmeköy'de yer alan Inventıst Tenis Akademisi'nde gerçekleşti.

Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı

Turnuvaya katılan isimler arasında Ömer Aras (QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı) ve tenisçiler Erhan Oral, Berfu Cengiz, İpek Öz ve Yavuz Erkangil yer aldı. Aras, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun önemine değinerek, birçok insan için hayat kurtaran erken teşhisin altını çizdi.

Bir Arada Olma ve Dayanışma Mesajı

Aras, "Bu turnuva, hastalıkla mücadele eden kadınlar ve aileleri için bir farkındalık platformu oluşturma çabamızın bir parçasıdır. Elif Yavaş gibi değerli bir çalışma arkadaşımızı bu mücadelede kaybettik. Onu rahmetle anıyorum" dedi. Erken teşhisin önemine dikkat çekerek, kadınların düzenli kontroller yaptırmalarını önerdi.

QNB, toplumsal bilinç yaratma ve sosyal sorumluluk projelerine devam etme kararlılığını bu organizasyonla bir kez daha göstermiş oldu.

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