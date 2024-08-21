RAMS Başakşehir, İrlanda'da St. Patrick's Athletic ile Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile Play-off Mücadelesine Çıkıyor

İlk maçı İrlanda'nın Dublin kentindeki Tallaght Stadında gerçekleştirecek olan RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında St. Patrick's Athletic takımı ile yüz yüze gelecek.

Maç Detayları Ve Hakem Bilgisi

Karşılaşma yarın, TSİ 21.45'te başlayacak. Maçın hakemliğini Mohammed Al-Emara üstlenirken, yardımcı hakemlik görevlerini Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Rövanş Maçı İkilisi

İki takım arasındaki bu mücadelenin rövanşı ise 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleşecek. Turu geçecek takım, UEFA lig aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

Berat Özdemir İlk Kez Kadroda Yer Alıyor

Yeni transferlerden Berat Özdemir, UEFA listesine eklenen isimlerden biri. Eğer teknik direktör Çağdaş Atan ona forma verirse, Berat, Başakşehir ile ilk Avrupa kupası deneyimini yaşayacak.

Takımdaki Sakatlıklar

Dün Miguel Crespo’yu kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekipte, ayrıca sakatlıkları süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz da maçta forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.