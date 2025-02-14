RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'yi Ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak. Müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da gerçekleşecek.

Başakşehir'in Lig Performansı

Bu sezon, 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan turuncu-lacivertliler, toplamda 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

Bodrum FK'nın Zorlu Süreci

Ligde son 7 maçını kazanamayan Bodrum FK, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi ile 17 puanla 17. sıraya demir atmış durumda.

Eksikler Dikkat Çekiyor

RAMS Başakşehir, Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncularla mücadele ediyor. Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de kadroda yer alamayacak.