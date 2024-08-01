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RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu Rövanşında La Fiorita'yı Farklı Geçti

RAMS Başakşehir, La Fiorita karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Piatek, Pelkas ve Hamza'nın golleri galibiyet getirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:41
RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu Rövanşında La Fiorita'yı Farklı Geçti

RAMS Başakşehir Konferans Ligi'nde Dominant Performans Sergiledi

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile karşılaşan RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

İlk Gol Piatek'ten Geldi

Maçın 13. dakikasında Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın güzel pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'a aktardı. Berkay'ın verdiği pasla tekrar topu alan Piatek, altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaparak, kaleciyi mağlup etti: 0-1.

İkinci Gol Ömer Ali'den Geldi

31. dakikada Başakşehir ikinci golünü kaydetti. Piatek'in sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Pelkas, topu Davidson'a aktardı. Davidson’un şutu, La Fiorita savunmasından dönerken, Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Fark Üçte Buluştu

35. dakikada Başakşehir, farkı üçe çıkardı. Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte bulunan Piatek, kafayla Hamza Güreler'e topu aktardı. Hamza, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 0-3 yaptı.

İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Takım, rövanş için avantajlı bir pozisyonda, ikinci yarıya umut dolu girecek.

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