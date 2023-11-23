Galatasaray’da Icardi şoku! Real Madrid, Arjantinli golcüyü transfer etmek istediği iddia edildi

Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için devreye girdi! Sarı-Kırmızılılar şokta…

Real Madrid, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız verdi. İspanyol devinin, Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’yi transfer etmek istediği iddia edildi.

VİNİCİUS JR. 2.5 AY YOK

Real Madrid, Kolombiya ile Brezilya arasında oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı yıldızın yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu durum, Real Madrid’in forvetinde sıkıntı yaşamasına neden oldu.

Real Madrid’de Vinicius Jr.'ın yanı sıra Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin de tedavileri devam ediyor. Bu oyuncuların ne zaman sahalara döneceği belli değil.

ICARDİ’Yİ İSTİYOR

Tuttomercatoweb’in haberine göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, forvet arayışlarında Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yi gündemine aldı. Daha önce de ilgilendiği Arjantinli golcüyü ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

15 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray, Mauro Icardi’yi sezon başında PSG’den 10 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Real Madrid’in, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu için 15 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Real Madrid’in kadrosunda şu anda forvet olarak sadece Joselu bulunuyor.

WANDA NARA NE DİYECEK?

Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara’nın, Real Madrid’den gelecek bir teklife nasıl yaklaşacağı ise merak ediliyor. Wanda Nara, daha önce yaptığı açıklamalarda, Icardi’nin Galatasaray’da mutlu olduğunu ve Türkiye’yi sevdiğini söylemişti.

6 MİLYON EURO ALIYOR

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon 20 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 15 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAKATLANDI

Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynanan derbi maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu, tedavi sürecinde bireysel çalışmalarla form tutmaya çalıştı. Milli maç arasında iyileşen Icardi, takımla birlikte antrenmanlara başladı.