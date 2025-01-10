Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Finale Yükseldi

Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Madrid temsilcisi, yarı finalde Mallorca'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Mücadele, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle öne geçti. Ardından, 90+2. dakikada Martin Valjent'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte, Real Madrid finalde Barcelona ile karşılaşacak. Karşılaşmada yer almayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında bulunurken, takımının başarısına katkı sağlama umudunu taşıyor.