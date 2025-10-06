Real Madrid lider, Arsenal zirvede: Napoli, Bayern Münih ve PSG önde

Hafta Sonu Özeti: Avrupa'nın 5 Büyük Ligi

Hafta sonu İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinde önemli sonuçlar alındı. Real Madrid, Arsenal, Napoli, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) zirvede yer aldı.

LaLiga: Real Madrid zirveye çıktı

Real Madrid, sahasında Villarreal'i 3-1 mağlup etti. Goller Vinicius Junior (2) ve Kylian Mbappe'den geldi. Madrid ekibinde milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmada 64 dakika forma giydi.

Barcelona, Sevilla deplasmanında 4-1 kaybederek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Real Betis, Espanyol deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Atletico Madrid ise Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.

8 hafta sonunda Real Madrid 21 puanla lider olurken; Barcelona 19, Villarreal 16 ve Real Betis 15 puanla takipte.

Premier Lig: Arsenal zirveye yerleşti

Arsenal, sahasında West Ham United'ı 2-0 mağlup etti. Goller Declan Rice ve Bukayo Saka'dan geldi. Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 yenilmişti; ligde ise Chelsea'ye 2-1 kaybederek tüm kulvarlarda üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Tottenham, Leeds United'ı 2-1 yenerken Bournemouth, Fulham'ı evinde 3-1 mağlup etti. Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Wolverhampton maçında 90 dakika görev yaptı.

Manchester City deplasmanda Brentford'u 1-0, Manchester United ise evinde Sunderland'i 2-0 yendi. Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır yedekler arasında yer aldı.

7. hafta sonunda Arsenal 16 puanla Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yükseldi. Tottenham ve Bournemouth 14'er puanla takip ediyor.

Serie A: Napoli yeniden zirvede

Napoli, evinde Genoa'yı 2-1 mağlup etti. Goller Frank Zambo Anguissa ve Rasmus Hojlund'dan geldi. Roma, Fiorentina deplasmanından 2-1 galip ayrıldı; başkent ekibinde milli oyuncu Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Juventus ile Milan 0-0 berabere kalırken, Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız 69 dakika görev aldı. Inter, Cremonese'yi 4-1 yenerek haftayı galip kapattı; Inter'de Hakan Çalhanoğlu yedekler arasında yer aldı.

İlk 6 hafta sonunda Napoli 15 puanla averajla Roma'nın önünde zirvede. Milan 13, Inter ve Juventus 12'şer puanla onları izliyor.

Bundesliga: Bayern Münih 6'da 6 yaptı

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt deplasmanından Luis Diaz (2) ve Harry Kane'in golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi takımda milli futbolcu Can Uzun 65 dakika görev yaptı.

Borussia Dortmund ile Leipzig 1-1 berabere kaldı; Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan yedekler arasında yer aldı. Köln'de milli oyuncu Cenk Özkacar, Hoffenheim deplasmanında 72. dakikada oyuna girdi ve takımının 1-0 galibiyetinde görev aldı.

Augsburg'un Wolfsburg'u 3-1 yendiği maçta Almanya milli takımının alt yaş kategorilerinden Mert Kömür, takımının ikinci golünü kaydetti. Ligde Bayern Münih 18 puanla 6'da 6 yaptı; Borussia Dortmund 14, Leipzig 13 puanla peşinde.

Ligue 1: PSG bir puanla yetindi

PSG, Lille deplasmanında Nuno Mendes'in golüne rağmen Ethan Mbappe'nin skoruna engel olamayarak 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte milli file bekçisi Berke Özer, kalesini korudu.

Olimpik Marsilya deplasmanda Metz'i 3-0 yenerken, Strasbourg evinde Angers'yi 5-0 mağlup etti. Toulouse, Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek dört haftalık galibiyet hasretine son verdi.

7. hafta itibarıyla PSG 16 puanla liderliğini sürdürüyor; Marsilya, Strasbourg ve Lyon 15'er puanla onu takip ediyor.

Not: Haber, Avrupa'nın beş büyük ligindeki hafta sonu maç özetlerini ve puan durumundaki değişimleri aktarmaktadır.