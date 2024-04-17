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Real Madrid, Manchester City maçı öncesi Etihad Stadyumu'nda Arda Güler'in hareketi gündem oldu

Real Madrid'in Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi Etihad Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman anları sosyal medyada gündem oldu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 22:57
Real Madrid, Manchester City maçı öncesi Etihad Stadyumu'nda Arda Güler'in hareketi gündem oldu

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı için Manchester City'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi Real Madridli futbolcuların Etihad Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenman, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Arda Güler'in de içinde bulunduğu futbolcu grubunun, antrenmana çıkarken Manchester City logosuna basmadığı anlar dikkat çekti.

Real Madrid'in Manchester City logosuna basmaktan kaçınan futbolcularının bu davranışı, İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden El Chiringuito TV tarafından "Real Madrid'in saf hükümdarlığı" olarak nitelendirildi. Karşılaşma öncesi yaşanan bu anlar, maç öncesi heyecanı daha da artırdı.

arda

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