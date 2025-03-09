Reeder Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 Geçti

Reeder Samsunspor 3-2 Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi takımın galibiyetiyle sona erdi.

Maçın Öne Çıkan Anları

49. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Schindler'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Yunus Emre Çift, ceza sahasının dışında meşin yuvarlakla buluşarak vuruşunu gerçekleştirdi ama top az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada ev sahibi takım, Zeki Yavru'nun sağ kanattan açtığı ortaya Emre Kılınç ile kafa vuruşu yaparak farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

67. dakikada Salih Kavrazlı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk, topu kornere gönderdi.

80. dakikada Adana Demirspor, farkı 1'e indirdi. Tayfun Aydoğan'ın ceza sahası dışından sol taraftan kullandığı serbest vuruş, üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2.

90. dakikada Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, bir pozisyonun ardından hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.

Sonuç olarak, karşılaşma Samsunspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.