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Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve planlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:12
Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Reeder Samsunspor, 17. haftada karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yoğun Antrenman Programı

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 90 dakika boyunca devam etti. Futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonrasında 4 takımlı turnuva gerçekleştirdi.

Bir Sonraki Hazırlık

Karadeniz ekibi, 21 Aralık Cumartesi günü oynanacak Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarına yarın devam edecek.

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