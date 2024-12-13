Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Reeder Samsunspor, 17. haftada karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor.
Yoğun Antrenman Programı
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 90 dakika boyunca devam etti. Futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonrasında 4 takımlı turnuva gerçekleştirdi.
Bir Sonraki Hazırlık
Karadeniz ekibi, 21 Aralık Cumartesi günü oynanacak Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarına yarın devam edecek.